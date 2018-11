Durante il match PSV-Barcellona Denis Suarez è stato ricoperto di insulti dai tifosi olandesi che avevano confuso lo spagnolo con Luis Suarez

Strano evento accaduto in Olanda, dove lo spagnolo Denis Suarez è stato ricoperto di fischi dal Philip Stadium ma per sbaglio. Al suo ingresso in campo all’80’ di PSV– Barcellona, il calciatore è stato accolto dalle contestazioni dei tifosi olandesi che sentendo l’annuncio ai megafoni hanno subito pensato a Luis Suarez, ex dell’Ajax, con il quale i tifosi non hanno mai avuto un ottimo rapporto. L’uruguaiano in realtà non era neanche arrivato in Olanda e sicuramente si sarà goduto l’improbabile scena da casa.

Il rapporto tra il vero Suarez, destinatario dei fischi, e i tifosi del PSV Eindhoven è sempre stato complicato e non stupisce che i fan avrebbero voluto accoglierlo in questo modo. Complice di questa reazione può essere stata la scelta pubblicitaria dell’Adidas all’interno dello stadio olandese: la primavera passata, infatti, la gigantografia di Luis Suarez – testimonial del marchio- tappezzava lo shop del PSV con tanto di didascalia «Qui per creare». Sicuramente una scelta azzardata così come quella di annunciare il povero Denis Suarez solo per cognome, nonostante il caso di omonimia.