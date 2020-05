Florenzi: «Totti è un genio. Mancini? Colpito dalla gestione del gruppo»

Florenzi esalta le qualità di Francesco Totti e spiega cosa c’è di speciale in Roberto Mancini: le parole del laterale

Ospite della diretta Instagram del comico Gianfranco Butinar, Alessandro Florenzi si è soffermato sulle doti di Francesco Totti e di Roberto Mancini.

TOTTI – «Francesco è un comico mancato: non si può non ridere ogni volta che parla. Ogni volta che parlo con lui so che c’è la battuta, ti ammazzi dal ridere tutte le volte che parli con lui. Ci ho parlato un po’ di giorni fa e mi stavo sentendo male. Era un genio in campo e lo è fuori».

MANCINI – «Cosa mi ha sorpreso di lui? Oltre alla bravura di come ci fa giocare, la gestione del gruppo».