Il Milan può essere ceduto. Fondo CVC Milan: il fondo avrebbe chiesto informazioni a Elliott per l’acquisto del club

Novità per il futuro del Milan? Secondo quanto riferito da Milano Finanza, il Fondo CVC sarebbe interessato ad acquisire il pacchetto di maggioranza del club rossonero, attualmente nelle mani del Fondo Elliott che ha dichiarato di aver messo le mani sul Milan per un investimento nel medio-lungo periodo, nonostante il fondo statunitense non sia per sua natura un investitore finale. Le prime proposte, nonostante la strategia di Elliott serva anche a chiudere le porte ai primi abboccamenti, non sono mancate. A partire proprio dal Fondo CVC, che avrebbe messo nel mirino il club rossonero.

Il Fondo, a lungo proprietario del circus della Formula 1 prima di cedere nel 2016 a Liberty Media, avrebbe chiesto informazioni a Elliott per il possibile acquisto del club rossonero. I proprietari del Milan avrebbero risposto, chiedendo un miliardo di euro per la cessione del Milan. Inoltre, ci sarebbero stati dei contatti con alcuni fondi sauditi che non avrebbero portato a nulla. Dunque, non sono attese novità nelle prossime settimane o nei prossimi mesi. Il club rossonero ha degli estimatori ma la richiesta di Elliott è chiara: o arriveranno delle mega-proposte o il club resterà nelle mani del Fondo.