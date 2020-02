Fonseca inerme, la Roma si sgretola. I giallorossi non ci sono

Fonseca non può nulla di fronte a una Roma sgretolata. Il tecnico ammette: «È un problema di testa». Ora lavorare per non compromettere tutto

Dov’è finita la Roma? In appena poco più di un mese l’involuzione tecnica e mentale che rischia di compromettere il buon lavoro portato avanti da Fonseca nei primi mesi di stagione. Il Bologna, ieri, ha fatto suonare l’allarme definitivo.

E se è lo stesso tecnico ad ammettere che il problema psicologico persiste, allora c’è davvero qualcosa che non va. Come si lavora la mentalità dei giocatori non è dato saperlo, ma il portoghese deve certamente fare qualcosa. Prima che sia definitivamente troppo tardi.