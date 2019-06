Fonseca alla Roma: domani l’agente del tecnico incontrerà lo Shakhtar

La Roma lavora sul fronte allenatore: il prescelto è Fonseca. L’agente dell’allenatore parlerà domani con lo Shakhtar

È Fonseca il prescelto per la panchina giallorossa. Il tecnico portoghese ha trovato un accordo di massima con la Roma ma ora la società capitolina dovrà lavorare per liberare gratis l’allenatore dallo Shakhtar.

Come riporta Sky, domani l’agente del tecnico lusitano volerà in Ucraina per incontrare i dirigenti dello Shakhtar e provare a liberare il suo assistito. Lo scopo del procuratore è proprio quello di eliminare la clausola di 5 milioni presente nel contratto del tecnico che piace alla Roma.