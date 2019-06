Fonseca-Roma, prime parole da giallorosso: «Sono veramente felice»

Fonseca-Roma, oramai sembra fatta per l’arrivo del tecnico portoghese sulla panchina della Roma: le sue prime parole da giallorosso

Affare in dirittura d’arrivo per la Roma. Paulo Fonseca sarà il nuovo allenatore dei giallorossi. Accordo trovato con lo Shakhtar Donetsk: per liberare il tecnico la Roma dovrà sborsare 2,5 milioni di euro.

Ecco le prime parole del tecnico, riportate dal Corriere dello Sport: «Sono veramente felice, per fortuna la situazione si sta risolvendo per il meglio. Presto potrò volare a Roma».