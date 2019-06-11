Fonseca saluta lo Shakhtar: «Ho un solo rimpianto» – FOTO

Le parole di Paulo Fonseca, allenatore dello Shakhtar Donetsk, che ha salutato i tifosi dello Shakhtar. Le sue dichiarazioni
Paulo Fonseca è il nuovo allenatore della Roma. Il tecnico portoghese ha salutato i tifosi dello Shakhtar Donetsk con un bel messaggio su Instagram: «Ricordo il giorno in cui sono volato a Kiev per firmare un contratto con lo Shakhtar. Motivazioni folli, voglia di vincere ed eccitazione di fronte all’ignoti. Dopo 3 anni l’Ucraina è diventata la mia seconda casa».
Prosegue l’allenatore portoghese: «Sono orgoglioso del tempo trascorso allo Shakhtar. L’unica cosa che rimpiango è che non ho mai visto la Donbass Arena, non ho sentito l’incredibile atmosfera della casa, di cui avevo sentito tanto parlare. Il cuore dello Shakhtar a Donetsk, e mi dispiace di non aver giocato neanche lì. Quando partirò, vorrei che lo Shakhtar tornasse a casa. Non dico addio, dico arrivederci».
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Я помню день, когда прилетел в Киев, чтобы подписать контракт с «Шахтером». Сумасшедшая мотивация, желание побеждать и волнение перед неизвестным – новая страна, новые люди, вокруг все чужое и незнакомое. Прошло 3 года. Сегодня я ухожу, оставляя в «Шахтере» семью, а в Украине – свой второй дом. ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ Украина многое мне дала: здесь мы побеждали и выигрывали трофеи, здесь я получил уникальный опыт. Но главное, что я здесь приобрел – это люди. Люди, которые были рядом каждый день, верили в меня и поддерживали. ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ Я благодарен Президенту Ринату Ахметову за мудрость и содействие во всем. Я благодарен своим игрокам: мы многому друг друга научили, без сомнения, мой успех – заслуга каждого из вас. Я горячо благодарен болельщикам: ребята, вы – сила! Я благодарен всем, кто стоит за эмблемой «Шахтера»: директорам клуба, докторам, поварам, массажистам, китменам. Я говорю сегодня спасибо всем. Мы были отличной командой, и я никогда вас не забуду. ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ Я горжусь временем, проведенным в «Шахтере». Единственное, о чем я жалею, это то, что так и не увидел «Донбасс Арены», не почувствовал невероятной атмосферы домашних трибун, о которой так много слышал. Сердце «Шахтера» в Донецке, и мне жаль, что я так не и сыграл там. ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ Уходя, я желаю «Шахтеру» вернуться домой. Желаю продолжать побеждать и становиться только сильнее. Я больше не тренер «Шахтера», но я по-прежнему большой его болельщик. Каждую игру я буду болеть за оранжево-черную семью и ждать новых побед. ⠀ Я принимаю новый вызов. Но Украина навсегда останется в моем сердце. Здесь родился мой сын, здесь я провел три счастливых года. Я не говорю «прощай», я говорю «до свидания». ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ С любовью, Паулу Фонсека