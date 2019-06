Fonseca saluta lo Shakhtar: «Ho un solo rimpianto» – FOTO

Le parole di Paulo Fonseca, allenatore dello Shakhtar Donetsk, che ha salutato i tifosi dello Shakhtar. Le sue dichiarazioni

Paulo Fonseca è il nuovo allenatore della Roma. Il tecnico portoghese ha salutato i tifosi dello Shakhtar Donetsk con un bel messaggio su Instagram: «Ricordo il giorno in cui sono volato a Kiev per firmare un contratto con lo Shakhtar. Motivazioni folli, voglia di vincere ed eccitazione di fronte all’ignoti. Dopo 3 anni l’Ucraina è diventata la mia seconda casa».

Prosegue l’allenatore portoghese: «Sono orgoglioso del tempo trascorso allo Shakhtar. L’unica cosa che rimpiango è che non ho mai visto la Donbass Arena, non ho sentito l’incredibile atmosfera della casa, di cui avevo sentito tanto parlare. Il cuore dello Shakhtar a Donetsk, e mi dispiace di non aver giocato neanche lì. Quando partirò, vorrei che lo Shakhtar tornasse a casa. Non dico addio, dico arrivederci».