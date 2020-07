Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato delle condizioni fisiche di Nicolò Zaniolo

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, in conferenza stampa ha parlato delle condizioni fisiche di Nicolò Zaniolo; rientrato in campo contro il Napoli a 175 giorni dall’infortunio.

«Se Zaniolo era con noi a Napoli era perché era pronto per giocare. Non per molto tempo, ma ha giocato il tempo giusto. Per me non è pronto a giocare dall’inizio. Non possiamo dimenticare quanto tempo è stato fuori».