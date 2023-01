Formazioni ufficiali Atalanta Sampdoria: le scelte di Gasperini e Stankovic

Gli schieramenti ufficiali di Atalanta e Sampdoria per la 20° giornata di campionato di Serie A 2022/2023. Ecco le formazioni

Atalanta Sampdoria: i nerazzurri per dare continuità ai risultati con la Coppa Italia dietro l’angolo; i blucerchiati di Stankovic alla ricerca di un colpo esterno a Bergamo per mantenere vive le poche speranze di salvezza; i granata di Nicola puntano ad un colpo esterno per raggiungere il prima possibile la salvezza. Ecco le formazioni ufficiali del match.

ATALANTA-SAMPDORIA: LE FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA (3-4-3):

Musso; Toloi, Scalvini, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Boga; Lookman, Hojlund

SAMPDORIA (3-4-1-2):

Audero; Amione, Nuytinck, Murru; Leris, Winks, Rincòn, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers.