Frey avverte Lautaro: «Non penalizzare l’Inter» – VIDEO

Frey, l’ex portiere ha detto la sua sulla possibile cessione di Lautaro al Barcellona e su quello che dovrebbe fare l’Inter

L’ex portiere Sebastien Frey è tornato a parlare della possibile cessione di Lautaro Martinez al Barcellona. Ecco le sue parole.

«Io fossi l’Inter farei di tutto per tenere Lautaro. Molto complementare con Lukaku e non è da poco. Il Barcellona se lo vuole ha il potere di acquistarlo, se lo vuole e il giocatore vuole andare si troverà una soluzione. Lautaro al 100% è un valore aggiunto per questa Inter, ovviamente se vuole andare bisognerà valutare e non penalizzare la squadra».