Frosinone-Atalanta 0-2: risultato e cronaca in diretta live

Frosinone-Atalanta, 20ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Tutto pronto allo stadio Stirpe di Frosinone, dove i padroni di casa di mister Marco Baroni sono pronti ad ospitare l’Atalanta di Gian Piero Gasperini in occasione della 20ª giornata di campionato in programma domenica 20 gennaio 2019 alle ore 12.30. I Ciociari sono al penultimo posto in classifica e devono necessariamente conquistare dei punti per accorciare le distanza e risalire dall’ultimo posto onde evitare la retrocessione. Dall’altro canto i bergamaschi, reduci dalla straripante vittoria per 6-2 contro il Sassuolo in campionato e da quella in Coppa Italia per 2-0 contro il Cagliari, vogliono fare punti per avvicinarsi alla zona Europa. L’obiettivo dell’Atalanta, infatti, è di conquistare la terza qualificazione alla coppa europea per il terzo anno consecutivo

Frosinone-Atalanta 0-2: tabellino

MARCATORI: pt 11′ Mancini, 44′ Zapata

ARBITRO: Chiffi di Padova

Frosinone-Atalanta: diretta live e sintesi

SINTESI PRIMO TEMPO – Si conclude con il risultato di 0-2, il primo tempo fra Frosinone e Atalanta. Una prima frazione di gioco che ha visto la squadra di mister Gasperini mostrarsi fin da subito particolarmente propositiva, tanto da riuscire a siglare il gol del vantaggio all’11’ con Mancini. Per tutto il primo tempo l’Atalanta ha mostrato ottima impostazione di gioco e buon possesso palla, mentre il Frosinone ha avuto un po’ di difficoltà ad uscire fuori. Al 44′ il secondo gol della squadra bergamasca con Zapata

45′ Finisce il primo tempo. Frosinone-Atalanta 0-2

44′ GOL DELL’ATALANTA CON ZAPATA che di testa riesce a superare Sportiello

43′ Fallo in attacco di Campbell. Nel frattempo l’Atlanta continua a mantenere un ottimo ritmo di gara

40′ Pasalic si libera sulla trequarti e fa un cross sul secondo palo per Ilicic che però viene anticipato da Sportiello in uscita alta

37′ Ennesima occasione per l’Atalanta con Zapata. Sportiello ancora una volta si fa trovare pronto e allontana il pericolo

36′ Calcio di punizione per l’Atalanta. Batte Ilicic e colpo di testa di Pasalic. Palla velenosa e Sportiello respinge in calcio d’angolo

33′ Azione offensiva della squadra bergamasca, con Papu Gomez che mostra ancora una volta di essere il trascinatore della squadra nerazzurra

31′ Maiello prova a cercare in profondità Campbell, ma l’arbitro segnala il fuorigioco

28′ Il Frosinone prova a farsi vedere e Mancini ferma in modo non del tutto regolare Campbell. Calcio di punizione per il Frosinone. Colpo di testa di Krajnc, Berisha recupera facilmente

25′ La squadra di Gasperini continua a pressare, mostrando fino a questo momento una netta superiorità in campo, mentre il Frosinone mostra qualche difficoltà ad uscire fuori

23′ Azione offensiva del Frosinone, ma l’arbitro segnala il fuorigioco

20′ Gomez tira direttamente in porta dalla bandierina. Pallone respinto e di nuovo calcio d’angolo per la squadra bergamasca

19′ Calcio di punizione per l’Atalanta dopo un fallo di Chibsah su Gomez. Sullo sviluppo dell’azione la formazione di Gasperini conquista un calcio d’angolo

16′ Ripartenza del Frosinone con Valzania. Calcio d’angolo per i padroni di casa

13′ Calcio d’angolo per il Frosinone che però non riesce a sfruttare l’occasione per trovare il tap in vincente

11′ GOL DELL’ATALANTA CON MANCINI che con un colpo di testa riesce ad insaccare la porta dopo un bel cross ad opera di Pasalic

10′ Intervento irregolare di Toloi ai danni di Campbell. L’arbitro opta per un semplice rimprovero verbale

9′ Azione offensiva dell’Atalanta che riesce a conquistare il primo calcio d’angolo della partita. Mancini prova di testa, ma la palla finisce alta sulla traversa

7’Occasione per l’Atalanta con Zapata che ruba il tempo ai difensori del Frosinone e prova a trovare la porta. Alla fine Sportiello riesce a recuperare il pallone.

6′ L’Atalanta prova a riproporsi nella metà area avversaria, ma la difesa del Frosinone riesce a spazzare il pericolo

5′ Castagne momentaneamente a terra dopo uno scontro con Ghiglione. Il calciatore della squadra bergamasca riesce a continuare a giocare

3′ Prima azione offensiva del Frosinone con Ghiglione che cerca il cross, ma Berisha si fa trovare al posto giusto al momento giusto

1′ Calcio d’inizio, è iniziata la gara tra Frosinone e Atalanta

Le squadre stanno entrando in campo

Si avvicina il calcio d’inizio allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone. Tra pochi minuti via alla diretta live con gli aggiornamenti su Frosinone-Atalanta.

Frosinone-Atalanta: formazioni ufficiali

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Brighenti, Goldaniga, Krajnc; Ghiglione, Chibsah, Maiello, Valzania, Molinaro; Campbell, Pinamonti. A disposizione: Salamon, Besea, Mirko Gori, Cassata, Verde, Sammarco, Beghetto, Matarese, Iacobucci, Marciano. Allenatore: Baroni

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Djimsiti, Mancini; Hateboer, de Roon, Pašalić, Castagne; Gomez, Iličić; Zapata. A disposizione: Masiello, Reca, Pessina, Tumminello, Rossi, Barrow, Palomino, Gosens, Gollini, Kulusevski. Allenatore: Gasperini

Frosinone-Atalanta: probabili formazioni e pre-partita

Il Frosinone di Marco Baroni dovrebbe disporsi con il modulo 3-5-2. In porta ovviamente Sportiello, dietro alla difesa composta da Goldaniga, Ariaudo e Krajnc. A centrocampo Chibsah, Maiello e Cassata con Zampano e Beghetto sulle fasce. Coppia d’attacco Campbell-Ciofani, con quest’ultimo in ballottaggio con Pinamonti.

L’Atalanta di Gian Piero è pronta a schierarsi in campo con il tradizionale 3-4-2-1. In porta ci sarà Berisha dietro il trio difensivo composto da Toloi, Palomino e Mancini. A centrocampo Hateboer e Gosens sulle fasce, con Freuler e De Roon e centrali. In attacco Ilicic-Gomez a fare da supporto all’unica punta Zapata.

Frosinone-Atalanta: i precedenti del match

Sono cinque i precedenti tra Frosinone ed Atalanta. Per due volte le squadre si sono affrontate nel campionato di Serie B 2010/2011, con un pareggio all’andata e la vittoria dell’Atalanta al ritorno. Più recenti le due gare dell’edizione 2015/2016 della Serie A. All’Andata l’Atalanta ha vinto per 2-0 in casa proprio, mentre il ritorno è finito in pareggio. Ultima partita, invece, risale alla stagione in corso, con l’Atalanta che ha vinto per 4-0. In totale, quindi, tre vittorie dell’Atalanta e due pareggi.

Frosinone-Atalanta: l’arbitro del match

Sarà il signor da Daniele Chiffi della sezione di Padova l’arbitro che dirigerà il match tra Frosinone e Atalanta in programma domenica 20 gennaio 2019 alle ore 12.30.

Gli assistenti saranno Mauro Tonolini della sezione di Milano ed Elenito Giovanni Di Liberatore della sezione di Teramo. IV Uomo: Aleandro Di Paolo di Avezzano. Al VAR Maurizio Mariani di Aprilia. Assistente VAR Ciro Carbone di Napoli.

Frosinone-Atalanta Streaming: dove vederla in tv

Frosinone-Atalanta sarà trasmessa a partire dalle ore 12.30 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN.