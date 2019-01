Frosinone-Atalanta streaming e probabili formazioni: dove vederla

Frosinone-Atalanta in streaming e in diretta TV: ecco le probabili formazioni e dove vedere il lunch match della 20ª giornata della Serie A 2018/2019

Torna la Serie A per la 20ª giornata dopo la sosta per le festività. Il lunch match del primo turno del girone di ritorno offre la sfida allo stadio Benito Stirpe tra Frosinone ed Atalanta. Le due squadre, dopo la prima parte di stagione, si trovano in due posizioni bene diverse in classifica. I padroni di casa sono al penultimo posto e devono rialzare quanto prima la testa per sperare in una salvezza ancora possibile. I bergamaschi, invece, dopo un avvio abbastanza a rilento adesso lottano per un posto in zona Europa, lontana solo due lunghezze.

Il lunch match, in programma domenica 20 gennaio alle ore 12:30, sarà trasmesso in esclusiva sulla piattaforma di streaming DAZN disponibile, in abbonamento, su pc, smartphone e tablet. Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN. La partita potrà essere seguita sulle frequenze radiofoniche di Rai Radio 1 ed in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Frosinone-Atalanta

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: domenica 20 gennaio 2019

Fischio d’inizio: ore 12:30

Dove vederla in streaming: DAZN

Stadio: Benito Stirpe (Frosinone)

Arbitro: Daniele Chiffi della sezione di Padova

Frosinone-Atalanta: le probabili formazioni

FROSINONE – I Ciociari devono necessariamente conquistare punti per accorciare il distacco dalle avversarie e risalire dal penultimo posto che li condannerebbe alla retrocessione. Il tecnico Baroni dovrà dunque, provare a schierare la migliore formazione per fermare l’Atalanta. Nel 3-5-2 in difesa, davanti al portiere Sportiello, ci saranno Goldaniga, Ariaudo e Krajnc. Sulla linea mediana agiranno centralmente Chibsah, Maiello e Cassata con Zampano e Beghetto sulle fasce. Reparto offensivo affidato alla coppia Campbell-Ciofani, quest’ultimo avanti nel ballottaggio con Pinamonti.

ATALANTA – L’Atalanta, reduce dalla straripante vittoria per 6-2 contro il Sassuolo in campionato e da quella in Coppa Italia per 2-0 contro il Cagliari, proverà a far punti a Frosinone per avvicinarsi alla zona Europa. L’obiettivo nerazzurro è quello di conquistare la terza qualificazione alla coppa europea per il terzo anno consecutivo. Al Benito Stirpe anche Gasperini sceglierà l’undici tipo schierato nel 3-4-2-1 divenuto marchio di fabbrica. Tra i pali ci sarà Berisha dietro il trio difensivo composto da Toloi, Palomino e Mancini. A centrocampo sulle fasce ci saranno Hateboer e Gosens con Freuler e De Roon ad agire per vie centrali. Dietro l’unica punta Zapata, sulla trequarti confermata la coppia Ilicic-Gomez.

PROBABILE FORMAZIONE FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Krajnc; Zampano, Chibsah, Maiello, Cassata, Beghetto; Campbell, Ciofani. Allenatore: Baroni.

PROBABILE FORMAZIONE ATALANTA: (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata. Allenatore: Gasperini.

