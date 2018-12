Frosinone-Cagliari 1-0, risultato e diretta live

Frosinone-Cagliari, 14ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Tutto pronto allo stadio Stirpe di Frosinone, dove i padroni di casa di mister Moreno Longo affronteranno il Cagliari di Rolando Maran in occasione della 14ª giornata di campionato. Entrambe le squadre sono rimaste a secco in occasione dell’ultimo turno di campionato e oggi sono alla ricerca di gol. Il Frosinone, infatti, viene dalla sconfitta a Milano contro l’Inter, mentre il Cagliari viene dal pareggio casalingo contro il Torino. Mentre il Cagliari viaggia in modo sicuro con i suoi 15 punti in classifica, il Frosinone occupa il penultimo posto in classifica con soli 7 punti all’attivo e ha bisogno di portare a casa punti preziosi per la sua corsa alla salvezza.

Frosinone-Cagliari 1-0: tabellino

MARCATORI: pt 14′ Cassata

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Cassata, Beghetto; Campbell; Ciofani. Allenatore: Longo.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Ceppitelli, Klavan, Padoin; Ionita, Bradaric, Barella; Joao Pedro; Sau, Pavoletti. Allenatore: Maran

ARBITRO: Serra di Torino

NOTE: Ammoniti Cassata, Ceppitelli, Bradaric, Srna

Frosinone-Cagliari: diretta live e sintesi

SINTESI PRIMO TEMPO- Bella partita, quella a cui si è assistito fino a questo momento allo stadio Stirpe di Frosinone con la squadra di casa che conclude la prima frazione di gioco in vantaggio grazie al gol di Cassata al 14′. Un match pieno di cambi di gioco da parte di entrambe le squadre, con il Cagliari che però non è mai riuscito a mostrarsi particolarmente pericoloso.

45′ Finito il primo tempo. Frosinone-Cagliari 1-0

44′ Annunciato 1′ di recupero

42′ Joao Pedro ci prova da molto lontano, ma una deviazione rende la traiettoria insidiosa . Sportiello però si mostra attento e riesce a difendere bene la propria porta

40′ Ammonito Srna che trattiene Campbell al fine di riuscire a fermare il contropiede del Frosinone

39′ Rimessa laterale per il Cagliari con Padoin che raggiunge Joao Pedro. Il brasiliano prova a deviare, ma troppo debole e Sportiello recupera facilmente

36′ Ammonito Bradaric dopo aver commesso fallo su Cassata

34′ Ammonito Ceppitelli dopo un’entrata su Ciofani a metà campo. Calcio di punizione per il Frosinone. Maiello con il destro raggiunge Ariaudo, ma il Cagliari riesce a spazzare fuori

33′ Ammonito Cassata dopo un fallo su Srna

32′ Campbell prova a sorprendere Cragno con una bella rovesciata, dopo un passaggio di Ciofani, ma non trova lo specchio della porta

30′ Barella a terra dopo un colpo a terra, staff sanitario del Cagliari in campo. Fortunatamente nulla di grave e Barella riprende a giocare

28′ Calcio d’angolo per il Cagliari. Sau prova il tiro da lontano, ma Sportiello para agevolmente

25′ Campbell raggiunge in area Ciofani che prova di testa, ma Cragno devia in calcio d’angolo. Pochi secondi dopo Ciofani ci riprova e Cragno mostra nuovamente ottimi riflessi

22′ Ennesima occasione per il Frosinone, con Cassata che prova il tiro, senza però riuscire a trovare lo specchio della porta

20′ Calcio di punizione per il Cagliari. Batte Joao Pedro, ma pallone alto sulla traversa

19′ Il Cagliari prova a reagire con Barella che verticalizza la palla in area, ma Chibsah spazza via

17′ Passaggio di Padoin per Joao Pedro che chiude troppo con il destro e la palla si perde sul fondo

14′ GOL DEL FROSINONE CON CASSATA. Cambio gioco del Frosinone con Maiello che raggiunge Zampano. Quest’ultimo dalla destra passa la palla a Cassata che riesce ad insaccare

12′ – Da Sau a Ionita, che passa palla a Bradaric che trova in area Pavoletti. Quest’ultimo prova a trovare lo specchio della porta, ma il pallone finisce fuori

10′ Cassata si accentra e prova a calciare, ma la palla esce lontano dai pali di Cragno

8′ Ripartenza del Cagliari con Barella, ma Sportiello si fa trovare al posto giusto al momento giusto

6′ Azione di Pavoletti e Joao Pedro, con il l brasiliano che cade in area dopo un contrasto con Goldaniga. Secondo l’arbitro Serra, però, tutto regolare

3′ Ciofani sulla destra, Barella mette in calcio d’angolo. Cross di Ciofani allontanato dalla difesa del Cagliari

1′ Calcio d’inizio, è iniziata la gara tra Frosinone e Cagliari

Le squadre stanno entrando in campo

Si avvicina il calcio d'inizio allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone. Tra pochi minuti via alla diretta live con gli aggiornamenti su Frosinone-Cagliari.

Frosinone-Cagliari: formazioni ufficiali

FROSINONE(3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Cassata, Beghetto; Campbell; Ciofani. A disposizione: Iacobucci, Marcianò; Salamon, Krajnc, Brighenti, Ghiglione, Molinaro, Vloet, Crisetig, Soddimo, Pinamonti, Perica, Ciano. Allenatore: Longo.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Ceppitelli, Klavan, Padoin; Ionita, Bradaric, Barella; Joao Pedro; Sau, Pavoletti. A disposizione: Aresti, Rafael, Andreolli, Faragò, Pajac, Pisacane, Romagna, Cigarini, Dessena, Cerri, Farias, Doratiotto. Allenatore: Maran

Frosinone-Cagliari: probabili formazioni e pre-partita

Sfida salvezza al “Benito Stirpe” di Frosinone, dove la squadra di casa di mister Moreno Longo punterà ancora sulla difesa a tre, con Goldaniga, Ariaudo e Capuano. Quest’ultimo, nonostante qualche problemino fisico, infatti, dovrebbe vincere il ballottaggio con Krajnc e Salamon. Centrocampocon Zampano e Beghetto sulle fasce, al centro spazio invece a Chibsah e Maiello. In attacco Ciofani. .

Costretto a rinunciare a Castro, per lui stop di almeno 5 mesi, il Cagliari di Maran si affida ad una difesa a quattro con Srna, Ceppitelli, Romagna e Padoin. A centrocampo gli unici sicuri della titolarità sono Barella e Ionita. Molto probabilmente sarà data una chance anche per Dessena, mentre in attacco si punta su Pavoletti.

FROSINONE (3-4-2-1): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano, Maiello, Chibsah, Beghetto; Vloet, Campbell; Ciofani. A disposizione: Iacobucci, Marcianò, Salamon, Krajnc, Brighenti, Ghiglione, Molinaro, Cassata, Crisetig, Soddimo, Perica, Pinamonti. Allenatore: Moreno Longo.

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Srna, Romagna, Ceppitelli, Padoin; Dessena, Bradaric, Barella; Ionita, Joao Pedro; Pavoletti. A disposizione: Rafael, Aresti, Andreolli, Klavan, Pisacane, Faragò, Doraiotto, Pajac, Cigarini, Cerri, Farias, Sau. Allenatore: Rolando Maran.

Frosinone-Cagliari: i precedenti del match

Frosinone e Cagliari sono pronte ad affrontarsi per la prima volta in Serie A. L’unica volta in cui le due squadre si sono incrociate, infatti, risale al terzo turno di Coppa Italia dell’agosto 2013, finita 2-1 per i ciociari in trasferta.

Per quanto concerne questo campionato, invece ricordiamo che il Cagliari ha perso le ultime tre partite di Serie A contro squadre neopromosse, ovvero Verona, Empoli e Parma, restando a secco di gol in ognuna di queste. Il Frosinone, invece, ha segnato in tutti e gli ultimi tre match casalinghi, dopo che non aveva trovato il gol nelle tre partite precedenti.

Frosinone-Cagliari: l’arbitro del match

Sarà il signor Marco Serra di Torino l’arbitro che dirigerà il match tra Frosinone e Cagliari, in programma domenica 2 dicembre alle ore 15. Il fischietto piemontese sarà coadiuvato dagli assistenti De Meo e Vuoto, mentre quarto uomo della gara sarà Di Paolo. Banti e Di Vuolo, invece, sono stati scelta come addetti Var e Avar. Per l’arbitro Serra si tratterà della terza partita in Serie A, la prima in questa stagione. Non ha mai diretto il Cagliari, mentre ha incrociato il Frosinone due volte in Serie C e cinque nelle ultime due stagioni di B.

Frosinone-Cagliari Streaming: dove vederla in tv

Frosinone-Cagliari sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Calcio 3 (canale 253 dello Sky Box), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.