Frosinone-Milan streaming e probabili formazioni: dove vederla

Frosinone-Milan streaming e probabili formazioni: dove vedere il match valido per la 18ª giornata della Serie A 2018/2019

Frosinone-Milan è la gara che apre il 18° turno della Serie A 2018/2019. Squadre in campo mercoledì 26 dicembre alle ore 12,30 allo stadio ‘Benito Stirpe‘ di Frosinone. La squadra di casa, reduce dal pareggio esterno con l’Udinese con la ‘prima’ in panchina del nuovo allenatore Marco Baroni, staziona al penultimo posto in classifica con 9 punti; rossoneri quinti (27) e provenienti dalla sconfitta interna con la Fiorentina. Una sfida delicata per entrambe le squadre: Frosinone senza successi da 7 turni e a caccia della seconda vittoria stagionale per alimentare l’obiettivo salvezza; Milan di Gattuso per rialzarsi dopo l’ultimo periodo negativo e tenere vivo l’obiettivo quarto posto.

Frosinone-Milan sarà trasmessa in esclusiva streaming su DAZN: la piattaforma, dopo la sottoscrizione di un abbonamento è disponibile su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile (Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN). La partita sarà disponibile gratuitamente per gli abbonati a Mediaset Premium e, a pagamento, per quelli a Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Sarà inoltre possibile seguire la cronaca in diretta della gara sulle frequenze radiofoniche di Rai Radio 1 e in diretta live testuale direttamente sul nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio

Frosinone-Milan

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: mercoledì 26 dicembre 2018

Fischio d’inizio: ore 12,30

Dove vederla in streaming: DAZN

Stadio: Benito Stirpe (Frosinone)

Arbitro: Marco Guida (sez. Napoli)

Frosinone-Milan, probabili formazioni

FROSINONE – Baroni, senza i lungodegenti Paganini, Hallfredsson e Dionisi, potrebbe riproporre la formazione già vista a Udine; gialloblù così probabilmente in campo con Sportiello in porta, Goldaniga, Ariaudo e Krajnc in linea di difesa; a centrocampo, linea composta da Zampano, Chisbah, Maiello, Cassata e Beghetto. In attacco, verso la conferma della coppia formata da Ciano e Ciofani (con quest’ultimo favorito su Pinamonti).

MILAN – Gattuso ritrova i centrocampisti Kessie e Bakayoko dopo la giornata di squalifica, ma, oltre ai lungodegenti Caldara, Biglia, Bonaventura e Strinic, non può contare su Bertolacci, Borini e Suso (non convocati). Qualche dubbio di formazione per l’allenatore rossonero: Calabria e Conti si giocano la maglia da titolare nel ruolo di terzino destro, così come Zapata e Musacchio al centro della difesa; a centrocampo, previsti Castillejo e Calhanoglu esterni, in attacco la coppia Higuain-Cutrone.

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Krajnc; Zampano, Chisbah, Maiello, Cassata, Beghetto; Ciani, Ciofani.

MILAN (4-4-2): Donnarumma G.; Calabria, Romagnoli, Zapata, Rodriguez; Castillejo, Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Higuain, Cutrone.

