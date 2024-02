Frosinone Roma: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo Stirpe andrà in scena la sfida di Serie A tra Frosinone e Roma: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

Allo Stirpe andrà in scena la sfida di Serie A tra Frosinone e Roma. I ciociari vogliono dimenticare lo schiaffo subito contro la Fiorentina nell’ultimo turno e tornare a fare punti contro un big in salute. I giallorossi sono reduci da un ottimo momento dopo il cambio di panchina: una sola sconfitta, contro l’Inter, e 3 vittorie con un pari in Europa League. C’è grande attesa per il derby ma soprattutto per la prima sfida in panchina tra Di Francesco e De Rossi. Andiamo a scoprire le ultimissime sulle probabili formazioni, l’orario e dove vedere il match.

Le probabili formazioni

FROSINONE (4-3-3): Turati; Gelli, Okoli, Monterisi, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Kaio Jorge, Harroui. All. Di Francesco ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Huijsen, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi

Frosinone-Roma: orario e dove vederla

Frosinone-Roma gara delle ore 18 della domenica, proseguirà con la venticinquesima giornata della Serie A, la sesta del girone di ritorno. Allo Stirpe sarà trasmessa in diretta tv. Visibile su Dazn e in streaming sulle rispettive App scaricabili su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. Non sarà possibile seguire l’evento gratis, ma solo con la sottoscrizione di un abbonamento.