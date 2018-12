Frosinone-Sassuolo, la Lega Serie A fa chiarezza – 16 Dicembre, ore 16.25

E’ arrivata ora l’ufficialità da parte della Lega Serie A: il vantaggio neroverde non è avvenuto grazie a Duncan bensì grazie ad un autogol di Ariaudo. Inizialmente infatti, il gol era stato assegnato a Duncan.

In Frosinone-Sassuolo, i neroverdi passano in vantaggio grazie ad un gol di Duncan, ma è Ariaudo a deviare per ultimo: è autogol? – VIDEO

Sullo scadere del primo tempo, il Sassuolo passa in vantaggio grazie ad una bella azione di Duncan che si smarca in area e calcia verso la porta di Sportiello! Il tiro finisce in rete e inizialmente il gol è stato dato al centrocampista neroverde. Tuttavia, rivedendo il replay si nota come a deviare in porta sia stato il difensore del Frosinone, Lorenzo Ariaudo.