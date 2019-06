Futre loda Ronaldo: «Vive tra il mito e la leggenda» – VIDEO

L’ex giocatore di Milan e Reggiana, Paulo Futre, loda Cristiano Ronaldo, il quale considera il giocatore più forte di tutti i tempi

Come se ce ne fosse ancora bisogno arriva un’altro attestato di stima per Cristiano Ronaldo. A incoronarlo come Goat (The greatest of all time) del calcio mondiale ci ha pensato Paulo Futre, l’ex calciatore di Milan e Reggiana.

Il connazionale di CR7 ha dichiarato che non ci sono più aggettivi per descrivere Ronaldo, il quale vive, secondo Futre, tra mito e leggenda.