Futre: «Milan-Napoli? La Champions non è come la Serie A»

Paulo Futre, ex fantasista portoghese, ha parlato del futuro scontro Champions tra Milan e Napoli: le sue dichiarazioni

Intervistato da Sportitalia, Jorge Paulo Futre ha così parlato del prossimo scontro Champions tra Milan e Napoli.

LE PAROLE – «Per come sta giocando il Napoli dovrei dire che è super favorito. La Champions però è una competizione completamente differente dalla Serie A: gli Azzurri hanno praticamente vinto lo Scudetto grazie al loro gioco spettacolare, ma nel doppio confronto con il Milan non vedo realmente una squadra più avanti. In 180 minuti può succedere di tutto, contano tanti fattori come i dettagli».