Futuro Buffon, tante ipotesi: c’è anche il Barcellona

Anche il Barcellona avrebbe presentato un’offerta a Gigi Buffon. Sul portiere ci sono anche Fenerbahçe e Fluminense

Gigi Buffon potrebbe non appendere i guanti al chiodo. Il portiere, dopo il mancato rinnovo con il Psg, cerca una nuova casa e potrebbe continuare a giocare. Difficile la pista italiana, probabile una nuova avventura all’estero.

Secondo Sky Sport, il portiere avrebbe in mano un’offerta del Barcellona, l’offerta più prestigiosa al momento. Le proposte però non mancano: anche Fenerbahce in Turchia e Fluminense in Brasile seguono interessate la vicenda.