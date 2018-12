Calciomercato Napoli: accordo sulla parola per Pavoletti col Genoa, ai rossoblu 18 milioni di euro. Prima c’è da completare la cessione di Gabbiadini: per l’attaccante azzurro offerta dello Stoke City, forse ancora un po’ bassa, e possibili interessamenti di Everton e West Ham dall’Inghilterra

Calciomercato Napoli, su Ciciretti tre club di Serie A – ore 13

Non c’è solamente il Napoli sulle tracce di Amato Ciciretti, esterno classe ’93 in forza al Benevento. L’ex calciatore del Messina, tra i migliori talenti in questa stagione di Serie B, è da tempo nell’elenco del direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli. Tuttavia, secondo quanto riportato da Sky Sport, il club partenopeo dovrà sbrigarsi per chiudere la trattativa al fine di evitare l’arrivo di altri club interessati: su Ciciretti, infatti, Sampdoria, Genoa e Chievo sono particolarmente interessate all’acquisto.

Calciomercato Napoli, anche Cragno nel mirino – 3 gennaio

Il Napoli segue con particolare interesse due giovani in Serie B, vale a dire Amato Ciciretti e Alessio Cragno. Giocano tutti e due nel Benevento ma, mentre il primo è di proprietà dei giallorossi, Cragno è del Cagliari ed è in Campania solo a titolo temporaneo. Secondo Il Corriere dello Sport il direttore sportivo dei partenopei Cristiano Giuntoli è stato a Benevento durante le feste e ha parlato con la dirigenza di Ciciretti e Cragno, entrambi sono obiettivi del Napoli e non è escluso un assalto ai due ventenni.

Calciomercato Napoli, gli occhi della A su Ciciretti – 2 gennaio

Amato Ciciretti piace al Napoli, che, come ampiamente detto, lo ha fatto monitorare dal ds Giuntoli ma ci sarebbero altri club di massima serie interessati alle prestazioni del ragazzo. E’ Sky Sport a snocciolare la lista delle pretendenti al calciatore offensivo classe ’93: si tratterebbe di Sampdoria, Genoa e Chievo Verona.

Calciomercato Napoli, Giuntoli segue Ciciretti – 30 dicembre

Diversi gli obiettivi di mercato del Napoli in vista della sessione di gennaio. Tra questi spunta il nome di Amato Ciciretti, fantasista di proprietà del Benevento: come riporta Sky Sport, il direttore sportivo partenopeo Cristiano Giuntoli, insieme al dottor De Nicola, sta seguendo la sfida tra le Streghe ed il Pisa. L’ex Roma non è in campo perché squalificato ma resta comunque un obiettivo del Napoli: nuovo contatto in vista con il presidente Vigorito, attesi aggiornamenti.

Calciomercato Napoli, Gabbiadini nelle idee di Mark Hughes – 29 dicembre

Il Wolfsburg sembra in netto vantaggio nella corsa a Manolo Gabbiadini, ma occhio a un inserimento a sorpresa dello Stoke City. Proprio il tecnico dei Potters, Mark Hughes ha parlato dell’attaccante del Napoli: «C’è una lista di giocatori tra cui Gabbiadini e stiamo prendendo informazioni sulla loro disponibilità. Forse uno è disponibile per il prestito, stiamo comunque ragionando su cosa potremo portare alla squadra e su come migliorarla. Abbiamo bisogno di giocatori già pronti per fare i titolari e se investiremo dei soldi a gennaio sarà per qualcuno che vada diretto tra i titolari».

Calciomercato Napoli, per Manolo Gabbiadini corsa aperta tra Wolfsburg e Southampton – 28 dicembre

Manolo Gabbiadini è ormai destinato a lasciare Napoli, per lui non mancano certamente le offerte anche se non sono più le stesse cifre rifiutate qualche mese fa. Il Wolfsburg è ancora interessato al ragazzo, ma non sembra più intenzionato a ripetere la super proposta da 25 milioni più bonus formulata un anno fa. Oltre ai tedeschi il club più avanti nella corsa a Gabbiadini è il Southampton, ma occhio ai blitz di Shalke 04 e Stoke City che non si danno per vinti. Il Napoli vuole cedere il classe ’91 per far spazio a Pavoletti, ma non ha fretta perchè l’idea è quella di monetizzare al massimo.

Calciomercato Napoli, quattro club esteri su Manolo Gabbiadini: ci sono Stoke City, Southampton, Schalke 04 e Wolfsburg – 27 dicembre

Sono quattro le formazioni maggiormente interessate a Manolo Gabbiadini. L’attaccante italiano, dalla cui partenza dipende l’arrivo di Leonardo Pavoletti, lascerà sicuramente il Napoli a gennaio. Il calciatore si è congedato con il gol del 3-3 allo scadere nel match con la Fiorentina e si prepara a una nuova avventura all’estero. Il calciomercato chiama e Manolo risponderà. Secondo “Il Mattino” sono 4 i club interessati al giocatore: Stoke City e Southampton in Premier League, Schalke 04 e Wolfsburg in Bundesliga. Il Napoli spera di incassare 20 milioni di euro.

Calciomercato Napoli, da Pavoletti dipende Gabbiadini – 27 dicembre

Le visite mediche di Leonardo Pavoletti con il Napoli saranno seguite con un occhio di riguardo anche da Manolo Gabbiadini, punta degli azzurri. L’ex doriano infatti aspetta solo l’esito degli esami per Pavoletti per capire se lascerà Napoli e quando lo farà: se andasse tutto per il verso giusto con l’arrivo del genoano, ecco che nelle prossime ore Gabbiadini e il suo staff inizierebbero già a cercare un nuovo approdo sul calciomercato. Lo vogliono all’estero e molto probabilmente andrà in Premier League, nei prossimi giorni ne sapremo di più. Pavoletti permettendo, ovviamente.

Calciomercato Napoli, Pavoletti anticipa le visite mediche – 26 dicembre

Erano previste per mercoledì 28 dicembre ma saranno anticipate di un giorno le visite mediche di Leonardo Pavoletti con il Napoli. L’attaccante freme, ha voglia di iniziare la sua nuova avventura, ma tutto dipenderà dalle sue condizioni fisiche: se, come sembra, nelle visite mediche in programma domani, il giocatore dimostrerà di aver superato i problemi fisici che gli hanno impedito di giocare con i rossoblù nell’ultimo mese (ko con la Lazio il 20 novembre) diventerà un nuovo calciatore del Napoli e inizierà già ad allenarsi con la truppa di Sarri grazie a un permesso concesso dal Genoa di Preziosi (il contratto verrà depositato il 3 gennaio, all’apertura del mercato). A riferirlo è “La Repubblica“.

Calciomercato Napoli, De Laurentiis conferma: «Pavoletti è nostro!» – 24 dicembre

Nel suo intervento di fine anno con Sky Sport 24, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha confermato l’arrivo di Leonardo Pavoletti dal calciomercato: «Manca il regalo più importante, quello ai tifosi. Pavoletti dovrà fare le visite mediche, auguriamoci che sia in forma, forte e che possa darci quella complementarità che a noi non manca visto che Mertens si è rivelato un vero centravanti. Il Napoli ha una rosa ampia e non è stata ancora tutta scoperta. Il Real Madrid? Sarà un’occasione storica, voglio vedere Davide contro Golia e dimostrare personalità».

Calciomercato Napoli, fissate le visite mediche per Pavoletti – 24 dicembre

Nuove conferme sul futuro in azzurro di Leonardo Pavoletti. Il bomber lascerà il Genoa al superamento delle visite mediche, già fissate dal club azzurro. Smaltito il panettone natalizio, Pavolè sosterrà le visite mediche con il Napoli il prossimo 28 dicembre a Villa Stuart, a Roma. Il giocatore dovrà dimostrare di aver smaltito l’infortunio e se tutto dovesse andare per il meglio arriveranno la firma e il trasferimento alla corte di Sarri. A riferirlo è “Sky Sport“.

Calciomercato Napoli, accordo totale per Pavoletti – 23 dicembre

Il Napoli ha un accordo su tutti i fronti con il Genoa per Leonardo Pavoletti. Secondo Il Corriere dello Sport il centravanti toscano è pronto a vestire la maglia azzurra. Sono previste per mercoledì a Roma a Villa Stuart le visite mediche di Pavoletti e quindi quello sarà l’ultimo scoglio prima di rendere ufficiale la trattativa. L’accordo è totale e Pavoletti attende solo la fumata bianca. Dopo l’apertura del mercato sarà tutto ratificato.

Calciomercato Napoli, Pavoletti conferma l’addio al Genoa – 21 dicembre

«Sono carichissimo, anzi, sono carico a pallettoni! La maglia numero “9”? Sarebbe un onore!». Con queste parole a “Radio Kiss Kiss Napoli”, Leonardo Pavoletti ha di fatto confermato il passaggio al Napoli. Il centravanti del Genoa annuncia così il suo addio al club rossoblù e si prepara a vestire la maglia azzurra del Napoli a partire dal prossimo gennaio. Sarà il Pavoloso il nuovo centravanti dei partenopei.

Calciomercato Napoli, clamorose voci su Pavoletti – 20 dicembre

Nella giornata di oggi La Gazzetta dello Sport ha riportato delle voci clamorose di calciomercato, tutte da valutare comunque. Aurelio De Laurentiis infatti avrebbe ritirato l’offerta per Pavoletti, allettato dal rendimento di Dries Mertens nelle ultime partite. Con il belga prima punta infatti il Napoli ha ugualmente il reparto al completo e deve sperare solo nel rientro di Milik, quindi ADL potrebbe ritirare i diciotto milioni di euro promessi al Genoa. Giusto ripetere che sono solo rumors di mercato e non sembrano trovare molti riscontri ma comunque è un segnale che per Pavoletti la trattativa è tutt’altro che chiusa.

Calciomercato Napoli, le visite di Pavoletti – 17 dicembre

Leonardo Pavoletti andrà al Napoli, ormai è sicuro e manca solo il comunicato ufficiale. Per averlo però bisognerà attendere ancora qualche settimana perché le visite mediche del giocatore sono in programma per i giorni dopo Natale. Pavoletti deve ancora riprendersi dall’infortunio e quindi si aspetterà ancora un po’ di tempo prima delle visite di rito, la data potrebbe essere 27-28 novembre e si valuta se farle a Napoli oppure spostarle a Firenze, come riporta Il Corriere dello Sport. L’accordo col Genoa è blindato e per Pavoletti è pronta anche la maglia numero 9, basterà solo attendere dopo Natale.

Calciomercato Napoli, De Laurentiis: «Pavoletti? Arriva…» – 16 dicembre ore 15

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato dell’arrivo di Leonardo Pavoletti in maglia azzurra: «Arriva a gennaio? Assolutamente…forse!» – le sue parole in ‘Edicola Fiore’ su Sky.

Calciomercato Napoli: Giuntoli in pressing su Dolberg – 15 dicembre, ore 17.40

E’ fatta per l’arrivo di Leonardo Pavoletti dal Genoa ma il Napoli continua a lavorare sul mercato per rinforzare il reparto avanzato. Manolo Gabbiadini potrebbe dare l’addio a gennaio e la dirigenza non vuole farsi trovare impreparata: come sottolinea il Corriere dello Sport, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è in pressing su Kasper Dolberg, talento classe 1997 di proprietà Ajax nel mirino di svariati top club europei.

Calciomercato Napoli: Sarri pensa a un cambio con Pavoletti – 15 dicembre

Logicamente il Napoli non può giocare con Leonardo Pavoletti e tre mezze punte come Insigne, Callejon e Mertens, quindi uno di loro dovrà andare in panchina. Secondo La Gazzetta dello Sport l’unico intoccabile al momento è lo spagnolo, mentre per gli altri due si tornerà alla staffetta che in questi ultimi anni ha contraddistinto la fascia sinistra del Napoli in attacco. La certezza però è che, a meno di clamorosi colpi di scena, non ci saranno più moduli con il falso nuove in casa azzurra, Sarri ha il suo ariete e Pavoletti è il giocatore perfetto per la posizione di centravanti.

Calciomercato Napoli: dopo Pavoletti, Lacazette – 14 dicembre, ore 9.43

Il Napoli ha quasi chiuso per Leonardo Pavoletti ma il calciomercato non finisce mai e per il futuro ha nel mirino Alexandre Lacazette. I rapporti col Lione non sono ottimi visto che non è mai andato in porto un affare tra Napoli e OL ma comunque gli azzurri puntano l’attaccante francese. Si parla di Lacazette però per giugno, a gennaio ormai il Napoli non farà più grandi colpi in attacco. Finora però sono solo voci e nessun contatto formale o ufficiale, ma comunque l’interesse c’è ed è alto stando a Il Mattino.

Calciomercato Napoli: smentite voci su Pavoletti – 14 dicembre

Nelle ore precedenti alla notizia dell’accordo tra Napoli e Genoa per Leonardo Pavoletti si erano susseguite voci non troppo carine: sembrava che il toscano non fosse troppo interessato a un’esperienza al Sud dopo esser rimasto scottato dal passaggio da Castellammare di Stabia. Niente di più falso infatti, Pavoletti non ha fatto neppure caso a queste sciocchezze e, come scrive La Gazzetta dello Sport, attende solo di essere completamente ristabilito per poter svolgere le visite mediche con gli azzurri. Ritroverà Maurizio Sarri al quale segnò una tripletta in Serie B ormai quattro anni fa quando i due erano avversari in Empoli – Sassuolo (e tra due mesi affronteranno il Real Madrid…).

Calciomercato Napoli: operazione chiusa col Genoa per Pavoletti – 13 dicembre, ore 21.42

E’ fatta: Leonardo Pavoletti sarà un nuovo calciatore del Napoli per 18 milioni di euro. C’è l’ok del calciatore, adesso si aspettano soltanto le visite mediche per concludere il passaggio di proprietà del cartellino. Questo quanto trapelato da Sky Sport in serata. La firma è, dunque, subordinata alla verifica delle condizioni dell’attaccante, il quale dovrebbe ritornare in campo già prima di Natale.

Calciomercato Napoli: cessione per Gabbiadini in Premier? Preziosi parla di Pavoletti – 13 dicembre

Arrivano i commenti alle indiscrezioni di mercato circolate in mattinata: il Napoli avrebbe già in mano l’intesa con il Genoa e il presidente Preziosi, non ha voluto intervenire ai microfoni di “Radio Kiss Kiss Napoli” ma ha scherzato sul soprannome del giocatore: «Non chiamatelo Pavoloso, perché così lo chiamano a Genova. Per Napoli meglio Pavolè». Il presidente del Genoa non conferma ma il presidente De Laurentiis si è già mosso: Pavolè è pronto.

Calciomercato Napoli: cessione per Gabbiadini in Premier? – 13 dicembre

Si fanno sempre più insistenti le voci riguardanti una possibile cessione di Manolo Gabbiadini sul calciomercato di gennaio. A confermarle stamane anche Il Mattino, secondo cui l’idea del Napoli è assolutamente chiara: vendere la punta ex Sampdoria, che quest’anno non ha praticamente mai inciso nonostante lo spazio lasciatogli dall’infortunio di Arkadiusz Milik, per far posto ad un altro attaccante. Il nome più gettonato resta ancora quello di Leonardo Pavoletti, per cui gli azzurri avrebbero già messo sul piatto 18 milioni di euro senza contropartite (e questa, probabilmente, sarà la cifra finale spesa per il rossoblu). Per Gabbiadini invece ci sarebbero richieste soprattutto dall’estero e, in particolar modo, dalla Premier League: sull’attaccante l’interesse di un club su tutti, lo Stoke City, che avrebbe già offerto agli azzurri 18 milioni di euro. Per adesso Aurelio De Laurentiis continua a chiederne almeno una ventina o anche qualcuno in più per la cessione, dunque occhio alle possibili incursioni del West Ham (che si era già interessato a Gabbiadini nel possibile affare con Simone Zaza) e dell’Everton (a caccia di un attaccante). Solo a quel punto, con l’addio di Gabbiadini, si potrà arrivare ad un accordo definitivo col Genoa, con cui comunque sembrerebbe già esserci un accordo di massima.

In casa Napoli hanno le idee chiare in vista del mercato di gennaio: via Manolo Gabbiadini, per circa 20 milioni, per poi versare direttamente la cifra nelle casse del Genoa del presidente Preziosi per Leonardo Pavoletti. Per adesso è molto difficile trovare una boa alla quale appoggiarsi in casa Napoli: Mertens non ha queste caratteristiche, Manolo preferisce giocare rivolto alla porta avversaria, Milik è ko ma potrebbe bruciare le tappe.

