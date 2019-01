Gabigol, colpo di scena: «Voglio tornare all’Inter!»

Colpo di scena in casa Inter, Gabigol punta i piedi e non vuole la cessione: «Parlerò con Spalletti, voglio restare»

Altro che West Ham o Flamengo, Gabigol vuole giocarsi le sue ultime chance con la maglia dell’Inter dopo aver conquistato il titolo di capocannoniere in Brasile. Lo riporta l’edizione di Panorama che cita un virgolettato ascrivibile al calciatore brasiliano. Il futuro di Gabriel Barbosa rimane un mistero in casa Inter. Nonostante le voci che vogliono la società nerazzurra convinta a cedere il calciatore di ritorno dal prestito in Brasile, il calciatore punta i piedi e vuole giocarsi le sue chance con Spalletti.

Il calciatore si è confidato nelle ultime ore con diversi amici italiani e alcuni membri del suo entourage. Ha svelato così come nella sua mente baleni il desiderio di poter rimanere in Italia e giocarsi le sue chance all’Inter. Ecco le sue parole riportate da Panorama: «Prima di ogni decisione voglio parlare con Spalletti. Il 7 gennaio sarò in Italia per confrontarmi. Vorrei una chance all’Inter».