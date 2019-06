Galeone rivela: «Allegri ci è rimasto male, non lo ha superato»

Giovanni Galeone, allenatore che ha lanciato Massimiliano Allegri nel mondo dei tecnici, ha parlato così del suo addio alla Juve

Allegri si è sentito tradito. È questo quello che emerge dalle parole di Galeone, maestro del livornese. L’allenatore ha parlato così dell’addio di Max alla Juve: le sue parole ai microfoni de Il Fatto Quotidiano.

ALLEGRI – «Allegri ha carattere. E della Juve ci è rimasto male, si è sentito tradito, dispiaciuto in particolare per Andrea Agnelli. Non ha superato l’addio; e sono anni che gli consiglio di andare via. Comunque con Ambra è contento. Bene. Sa stare con uno come lui, quando viene circondato dai fan non si scoccia, resta in disparte e osserva col sorriso».

JUVE – «La Juve non la sopporto? Dal 1958. Un sentimento recente? Giocavo a Coverciano contro la Nazionale A, noi ragazzi rispettosi dei grandi, emozionati evitavamo ogni contatto, eppure Giampiero Boniperti alzava continuamente il braccio e chiamava “fallo”. Prepotenza da padroni. Io alla Juventus? Non mi avrebbero mai chiamato».

MESSI E RONALDO – «Tra Messi e Ronaldo? Messi tutta la vita».