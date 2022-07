Galtier, il PSG cambia rotta: finalmente gavetta e sudore

Il PSG ha ufficializzato l’arrivo di Galtier come nuovo allenatore: una scelta in controtendenza con la storia recente del club

Com’era ormai ben chiaro già dalle ultime settimane, toccherà a Christophe Galtier guidare il PSG nella prossima stagione. Il nativo di Marsiglia sarà il trentunesimo allenatore nella ancor giovane storia del club della capitale.

Una scelta che testimonia in maniera evidente il cambio di rotta attuato da Al Khelaifi: sarà finalmente un Paris meno patinato, ma tremendamente più concreto e verace. E d’altro canto già il siluramento di Leonardo per far spazio a Campos ne era stato primo indizio.

La carriera di Galtier parla chiarissimo in questo senso. Dopo l’avventura da calciatore, con un anche un breve passaggio al Monza nel 1997, ha vissuto la panchina da vice per un decennio iniziando dall’Olympique e concludendo con il Saint Etienne.

Proprio Les Verts sono stati i primi coglierne le potenzialità, assegnandogli un ruolo primario nel 2009 e ritrovandosi dopo qualche anno a rivincere un trofeo per interrompere il trentennale digiuno. Il salto al Lille altrettanto travolgente nel percorso di crescita che ha condotto Christophe a trionfare clamorosamente nella Ligue 1 2020/21. Il breve passaggio, pur positivo, a Nizza nell’ultimo campionato solo la premessa per il grande salto.

Gavetta, sudore e sacrificio nel curriculum di Galtier, un “lavoratore” fatto e finito con animus pugnandi (famigerata anche una rissa con Marcelo Gallardo) e sguardo dell’uomo che non deve chiedere mai. Risultati alla mano, il miglior allenatore del campionato francese negli ultimi dieci anni: au revoir glamour, bienvenue meritocrazia.