Gama: «Con l’Olanda facciamo il nostro gioco. Vogliamo il professionismo»

Sara Gama è intervenuta in conferenza stampa alla vigilia della gara con l’Olanda: le parole del difensore azzurro

C’è attesa e voglia di giocare in casa azzurra. Alla vigilia del match con l’Olanda, Sara Gama, ha parlato in conferenza stampa.

OLANDA – «Giochiamo contro delle grandi attaccanti. Hanno velocità sulle fasce. Martens sicuramente starà bene per domani. Noi dobbiamo partire da noi stesse, dobbiamo fare le cose che sappiamo e fare il nostro gioco».

CALDO – «Fa caldo per tutti, fa bene così. Guardiamo al positivo. Montpellier era più caldo di Valenciennes».

EMOZIONI – «Il timore che tutto svanisca c’è. Il Mondiale è una grande vetrina e ha portato un’attenzione che non ci aspettavamo. Il professionismo è una cosa importante e noi crediamo che abbiamo dato una grossa spinta in quella direzione. I tempi sono maturi. Oggi bisogna mettere un punto fermo per domani. Andrebbe dedica una data in cui questo entra in vigore».