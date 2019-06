Gama: «In futuro l’Italia ospiti una competizione di calcio femminile»

In conferenza stampa Sara Gama ha commentato l’assegnazione all’Italia delle Olimpiadi: le parole della giocatrice azzurra

Sara Gama, intervenuta in conferenza stampa alla vigilia della gara con la Cina, ha parlato anche delle Olimpiadi Invernali che verranno ospitate da Milano e Cortina nel 2026.

«È importante organizzare certi eventi, congratulazioni a chi è riuscito a riportare le Olimpiadi in Italia. Speriamo che sia di buon auspicio e che in futuro si riesca ad organizzare una competizione per il calcio femminile» ha dichiarato il difensore azzurro.