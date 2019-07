Gandini: «Massara professionista, il Milan gli dà una seria possibilità»

Umberto Gandini, ex dirigente della Roma, ha parlato di Massara e del suo arrivo al Milan e di tutto il club in generale

L’ex dirigente giallorosso Gandini ha parlato ai microfoni di TMW Radio di Massara, neo ds del Milan.

MASSARA – «È un professionista serio, l’ho conosciuto a Roma. Sono contento per lui, lavorare al Milan con persone come Boban e Maldini per lui sarà una grande possibilità».

MILAN – «Il Milan attuale non si può paragonare a quello passato. C’è un nuovo progetto, una nuova proprietà ed una squadra in linea con il volere del nuovo allenatore».