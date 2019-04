Ecco le dichiarazioni di Gasperini al termine di Atalanta-Udinese: il tecnico orobico fa chiarezza sulle condizioni di Ilicic

Giampiero Gasperini conquista una vittoria preziosissima che regala il 4° posto all’Atalanta. Ecco le parole del tecnico sulla gara disputata contro l’Udinese:«Tre punti sono tantissimi, siamo al quarto posto. Ci sono ancora quattro partite più la finale, credo che i ragazzi abbiano fatto qualcosa di straordinario rispetto alle altre partite. L’Udinese non è una squadra facile da affrontare. Noi comunque abbiamo creato tanto. Si può andare a vedere il palo, ma noi abbiamo creato il triplo. Cerchiamo di giocare senza perdere tempo. Poi qualche partita puoi non riuscire a vincerla. C’è qualche periodo in cui si può fare difficoltà, anche su calcio piazzato. Poi quando sblocchi è più semplice, se non lo fai devi attaccare con più giocatori».

Gasperini chiarisce l’esclusione di Ilicic e la situazione degli altri infortunati:«Se avesse giocato Ilicic avrei dato il turno di riposo a Freuler. Con De Roon gioca sempre. La mia intenzione era giocare con Pasalic a centrocampo. Non è il suo ruolo in avanti, nel primo tempo serviva più caratteristiche d’attacco. Piccoli ci ha dato più presenza, avevamo un po’ più di riferimento. Ilicic ha superato il problema al ginocchio, un problema che non riesce a giocare più partite in una settimana. Sabato era molto affatico, ieri ha provato a fare molto allenamento. Dopo dieci minuti si è accasciato. Non ha lesioni muscolari, quando gioca tutta la partita non gli sono sufficienti due giorni. Da qui a domenica potrebbe esserci. Barrow ha avuto un forte dolore intercsostale. Abbiamo perso due attaccanti in dieci minuti».