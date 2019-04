Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato in vista della gara di Coppa Italia contro la Fiorentina. Le sue parole

Ritorno delle semifinali di Coppa Italia. L’Atalanta scenderà in campo domani per sfidare la Fiorentina. Gasperini ha parlato a Rai Sport prima della gara ma non poteva mancare un ricordo di Mino Favini: «Ha dedicato la sua vita ai giovani con l’obiettivo di farli crescere non solo in campo ma anche fuori con educazione, disciplina e rispetto. Lui era tutto questo, uno di quelli che rappresentano le fondamenta per il futuro. Lo ricorderemo e sono sicuro che da ora in avanti ci darà una spinta da lassù».

Gasp ha poi parlato della gara: «Dobbiamo giocare come in campionato. Rispettiamo la Fiorentina ma abbiamo una grandissima occasione per arrivare in fondo. Montella? Non conta il cambio d’allenatore, le caratteristiche della squadra rimangono le stesse anche se Vincenzo cambierà sicuramente qualcosa nonostante il poco tempo a disposizione per lavorare. In ogni caso, sappiamo quali sono i loro punti di forza. Servirà attenzione, pur sapendo che sarà importante la nostra prestazione. Champions o Coppa Italia? Oggi pensiamo solo alla Coppa Italia, al resto penseremo da venerdì. Ilicic? Straordinario, sta convivendo con un problema al ginocchio e ha fatto spesso gli straordinari».