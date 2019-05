Il Milan sulle tracce di Gasperini. Club rossonero stuzzicato dal Gasp. In discesa le quotazioni di Di Francesco

Il Milan sta già pensando al futuro. Il club rossonero ad oggi è fuori dalla zona Champions e a 4 partite dalla fine ha già deciso di non continuare con Rino Gattuso. L’attuale allenatore è destinato a lasciare, malgrado un contratto ancora lungo, ma tutti i conti verranno fatti a fine stagione. Il club milanista sta pensando al prossimo anno e per questo motivo sta pensando a Gian Piero Gasperini. L’allenatore dell’Atalanta sta compiendo l’ennesimo miracolo della sua carriera e spera in una grande chiamata. Secondo Sportitalia, il tecnico atalantino è balzato in cima alla lista dei desideri.

Maurizio Sarri è uno degli obiettivi ma il tecnico ha un contratto con il Chelsea e resterà in Blues, soprattutto in caso di arrivo al quarto posto e/o di vittoria dell’Europa League. Di Francesco, ex Roma, rimane sullo sfondo. Anche Gasp è in corsa per Champions e Coppa Italia, intanto gli sono arrivati i messaggi indiretti del forte interesse rossonero. Ha un contratto fino al 2021 e lascerebbe l’Atalanta solo in caso di grande chiamata. Il tecnico non alzerebbe mai la voce per farsi liberare ma sa bene che le grandi occasioni non arrivano ogni giorno.