Ospitare il Real Madrid sarà un grande avvenimento secondo il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini. Le sue parole

Il tecnico Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 3-1 sull’Atalanta che ha regalato la finale di Coppa Italia alla Dea. Le sue parole.

REAL MADRID – «Avremo tempo per pensare alla finale. Ora abbiamo diverse partite importanti in campionato e tra 15 giorni ospiteremo il Real Madrid. Per l’Atalanta e Bergamo sarà un avvenimento. Il Real Madrid è una grandissima squadra, di livello mondiale. Noi non possiamo essere presuntuosi, siamo contenti di poterci confrontare contro avversari di questo calibro. Non saremo favorito ma ci proveremo con coraggio».