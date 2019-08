Gattuso al Nantes? L’ex allenatore del Milan riflette

Gattuso può ripartire dalla Ligue 1: riportato dalla Francia l’interesse del Nantes per l’ex guida dei rossoneri

Mister Gattuso è ancora in cerca della giusta proposta per tornare ad allenare dopo la delusione maturata con il suo amato Milan.

Alcune indiscrezioni provenienti dalla Francia rivelano che il Nantes si sarebbe mosso seriamente per portare l’ex centrocampista rossonero in Ligue 1. L’allenatore avrebbe chiesto 2 giorni di tempo per riflettere prima di dare una risposta definitiva.

Gattuso andrebbe a sostituire il partente Halihodzic.