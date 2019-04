Rino Gattuso è a rischio esonero. Il tecnico potrebbe dire addio al Milan già dopo il Torino: al suo posto Giunti

Rino Gattuso sembra essere giunto ormai al capolinea della sua avventura al Milan. Il tecnico rossonero non è amato dalla dirigenza e dai tifosi e contro il Torino si giocherà tutto. Il futuro, a dire il vero, sembra essere ormai segnato: comunque andrà a finire la stagione, le strade di Rino e del Milan si separeranno. L’allenatore milanista spera di chiudere l’annata al quarto posto, lasciando così una pesante eredità al suo successore. Il Milan pensa a Sarri e Jardim in caso di Champions ma è ‘costretto’ a pensare anche a un sostituto ad interim in questo finale di stagione.

Secondo La Stampa infatti, il club rossonero sta pensando di cambiare subito allenatore senza aspettare la fine della stagione. Dopo il brutto ko in semifinale di Coppa Italia contro la Lazio, potrebbe arrivare un’altra brutta notizia per l’allenatore milanista: in caso di sconfitta nello scontro diretto contro il Torino, il club rossonero darebbe il benservito immediato a Rino Gattuso. Un ko domenica complicherebbe i piani del Milan nella corsa alla Champions e così la società rossonera potrebbe affidare la panchina del Milan a Federico Giunti, attuale tecnico della Primavera che guiderebbe il Milan nelle ultime quattro gare della stagione.