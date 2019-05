Gattuso, è tempo di futuro: le idee del tecnico per il post Milan

Rino Gattuso pensa al futuro dopo aver dato l’addio al Milan: per il tecnico tante idee ma ancora nessuna pista concreta

Dopo aver salutato il Milan dopo 18 mesi sulla panchina rossonera, per Gennaro Gattuso è tempo di iniziare a pensare al futuro. Il tecnico ha varie idee per la mente, ma ancora nessuna offerta concreta, considerando anche il fatto che l’addio ai rossoneri è arrivato ufficialmente soltanto ieri.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, il mister calabrese sarebbe tentato dall’estero, con la Spagna in cima alla lista delle preferenze. In Italia l’allenatore piace a varie squadre, tra cui Lazio e Fiorentina. Anche Roma e Sampdoria avrebbero fatto un sondaggio per l’ex Milan, ma la sua idea sarebbe comunque di allenare all’estero.