Gattuso: «Manca la ciliegina. Allenare il Milan è un sogno»

Le dichiarazioni di Rino Gattuso, allenatore del Milan, alla vigilia del match contro la Spal. Ecco le sue parole

Parla Rino Gattuso. L’allenatore del Milan ha detto la sua in vista dell’ultima gara della stagione contro la Spal: «Ho conosciuto la Spal in C e ogni volta che li affronto li vedo migliorato. I loro esterni vanno a 2000 ma noi ci giochiamo tanto, lo sappiamo. Domani manca la ciliegina sulla torta».

Prosegue Rino Gattuso: «Non ho visto tanti movimenti di valigie, o armadietti svuotati, l’abbiamo preparata bene. Anche con i dirigenti, ho visto gli stessi sorrisi. Il futuro? Per me allenare il Milan è un sogno, spero di continuare ad allenare questa squadra il più a lungo possibile. Il quinto posto non sarebbe un fallimento. La società non mi ha mai chiesto di andare in Champions, mi ha chiesto di provarci fino all’ultimo e noi lo stiamo facendo».