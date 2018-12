Gattuso elogia Cutrone: «Ha il veleno addosso. Su Ibra e Paquetà…»

E’ soddisfatto Gennaro Gattuso dopo la rimonta del suo Milan sul Parma: ecco le parole del tecnico rossonero a Dazn

Milan-Parma è finita 2-1, rimonta di personalità dei rossoneri di Gennaro Gattuso. Ecco l’analisi del tecnico del Diavolo ai microfoni di Dazn: «Dobbiamo dare i meriti al Parma e non è una sorpresa la sua posizione in classifica, è una squadra fastidiosa. Sa difendere bene e crearti problematiche, la partita del Milan è stata positiva. Facevamo il loro gioco con i cross e loro difendevano bene l’area. La squadra ci ha messo cuore e tecnica, facendo una grande partita». Il tecnico poi parla di Cutrone: «Se si sente la stanchezza a 20 anni sei messo male, lui ha questa innata dote di avere il veleno addosso e vivere per i gol. Sembra tarantolato quando gioca, oggi ha sfatato il tabù della titolarità. Deve continuare, è un ragazzo che ha ancora ampi margini di miglioramento».

Prosegue Gennaro Gattuso: «E’ merito dei ragazzi che credono in ciò che vogliamo proporre. E’ sorprendente ad esempio vedere Abate in quella posizione. Il segreto della squadra è questo, anche nelle prestazioni dei giocatori fuori ruolo. Tridente Ibra? Però c’è anche Paquetà, e poi dove lo mettiamo? Concentriamoci su queste ultime partite. Vediamo dopo la sosta che tipo di mercato si farà». Infine, una battuta sullo scontro a distanza con il tifoso vip Matteo Salvini: «Il bello dell’Italia è questo, sin da quando ero ragazzino siamo 60 milioni di allenatori e commissari tecnici».