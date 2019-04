Le dichiarazioni di Rino Gattuso alla vigilia di Torino-Milan. Ecco le parole dell’allenatore a 24 ore dall’incontro

Torino–Milan: crocevia fondamentale per la stagione del Milan e per il futuro di Gattuso. Ecco le dichiarazioni del tecnico rossonero: «Per la maglia, per la carriera dei giocatori e per il mondo Milan ci giochiamo tutto domani. Veniamo da un momento negativo. In questo periodo stiamo facendo fatica. Domani affronteremo una formazione che assomiglia molto all’Atalanta. Abbiamo bisogno di forza fisica ma anche di brillantezza, dobbiamo fare meglio. Nei momenti di difficoltà abbiamo sempre reagito, ne siamo usciti. A questa squadra ora manca l’anima. Prendo a pugni i calciatori? Non prendo a pugni nessuno. Ci sono troppe chiacchiere in questo momento. Si parla molto del futuro, del mio, dei giocatori. Pensiamo solo al Milan».

Prosegue Gattuso: «Se vinciamo domani può tornare il sorriso. Dopo però mancheranno 4 partite, ma dobbiamo pensare alla sfida di domani. Suso? Io scommetto su tutti i miei giocatori. I fischi li hanno presi tutti, non solo Suso. Cosa farà la differenza per arrivare quarti? La voglia di saper soffrire, serve questo. Milan lento? Per fare le ripartenze bisogna riconquistare palle, per questo non vedete ripartenze. Non stiamo giocano da squadra, non siamo nè pericolosi in attacco e in difesa non difendiamo bene. Io penso di saper gestire lo spogliatoio, fare il giocatore e l’allenatore sono cose diverse. Mi assumo le responsabilità, il primo responsabile sono io».