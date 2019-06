Genoa, Bellinazzo: «Debiti elevati e preoccupanti»

Le parole di Marco Bellinazzo sui conti del Genoa. Ecco le sue dichiarazioni sul bilancio rossoblù

L’esperto di economica Marco Bellinazzo, giornalista del Sole 24 Ore, ha parlato a PrimoCanale facendo il punto sul Genoa: «C’è uno squilibrio tra corsi e le altre entrate. I debiti ammontano a 203 milioni di euro, senza le solite plusvalenze ci sarebbero dei problemi».

Prosegue Bellinazzo: «Plusvalenze unico mezzo per portare avanti il Genoa in un contesto fragile a livello economico e finanziario. Insomma il club sembra non essere in grado di fare utili. Il debito è tre volte il fatturato».