Genoa in cerca di un centrocampista: le idee per la regia

Il Genoa è in cerca di un regista. Per il centrocampo del Grifone ci sono varie idee: ecco chi piace ad Andreazzoli

Dopo la brutta stagione appena conclusa, il Genoa vuole ripartire e farlo con un campionato all’altezza. Per far sì che il pericolo retrocessione, sfiorato lo scorso anno, rimanga solo un brutto ricordo, il Grifone cerca rinforzi sul mercato, a partire dal centrocampo.

Nel mirino del club rossoblù ci sono Rog, Benassi e Badelj, in uscita dalla Lazio. Con il primo si tratta con il Napoli mentre per il secondo si è in cerca di un accordo con la Fiorentina.