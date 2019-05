Genoa, dal pubblico di Marassi la spinta decisiva per la salvezza

Il Genoa deve obbligatoriamente tornare alla vittoria, che manca dal 17 marzo. Il pubblico di Marassi insorge per dare una mano al Grifone

Si dice che quando le cose vanno male le colpe siano sempre equamente divise. Un trentatré percento i demeriti dell’allenatore, un trentatré percento dei giocatori, e un trentatré percento della società. Al Genoa, se proprio vogliamo analizzare, è forse quest’ultima a cui si possono ascrivere i dubbi maggiori. La gestione di Preziosi è da sempre stata “lunatica”, ma mai forse come quest’anno. Il Grifone stava macinando gioco e punti con Ballardini in panchina, costretto poi all’esonero per un diverbio col presidente.

Da lì una caduta libera, che l’ha portato a un solo punto dalla zona retrocessione. Domani il Genoa affronta in casa il Cagliari di Maran. Serve il sangue agli occhi per ottenere un successo che, in caso di sconfitta dell’Empoli, vorrebbe dire salvezza. I rossoblù potranno contare sulla carica emotiva che Marassi, con i tifosi pronti a dare la spinta decisiva per la salvezza. L’ultimo successo genoano è datato 17 marzo, quando la compagine fu in grado di prendersi lo scalpo della Juventus. Da lì, il nulla. È tempo di ricominciare.