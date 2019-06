Genoa, è fatta per Andreazzoli: ora la rescissione con l’Empoli

Il Genoa avrà un nuovo allenatore. Cesare Prandelli lascerà il club che sarà allenato da Aurelio Andreazzoli

Aurelio Andreazzoli sarà il nuovo allenatore del Genoa. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il club rossoblù ha raggiunto l’accordo con l’allenatore toscano che ha guidato l’Empoli nelle ultime due stagioni.

Andreazzoli ha detto sì al Genoa, Prandelli dunque non rimarrà sulla panchina del Grifone. Ora si cerca l’accordo per la rescissione con l’Empoli perché il toscano ha un altro anno di contratto con gli azzurri ma non ci saranno problemi.