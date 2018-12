Genoa-Entella gol e highlights: le azioni salienti della sfida – VIDEO

Genoa-Entella highlights e gol: le azioni salienti del match valido per il quarto turno della Coppa Italia 2018/2019

Si chiude oggi la tre giorni di Coppa Italia che ha visto in campo 16 squadre per il quarto turno eliminatorio. Una delle due sfide in programma oggi è il derby ligure Genoa-Entella che si affrontano allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Il Grifone è in cerca di un successo che ormai manca da oltre due mesi, l’ultimo risale alla gara di campionato del 30 settembre contro il Frosinone. La sfida contro il club di Chiavari, che attualmente milita in Serie C, potrebbe essere, dunque, l’occasione per i rossoblu di rimettere in carreggiata una stagione che sta sembra aver preso una brutta piega.

La gara è stata affidata al direttore di gara della sezione di Roma 1 Valerio Marini coadiuvato dagli assistenti arbitrali Giuseppe Borzomì e Marco Chiocci. Ecco gli highlights di Genoa-Entella: