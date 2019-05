Genoa, a Firenze 2500 tifosi per credere nella salvezza

I tifosi del Genoa a Firenze ci saranno: il club rossoblù deve sperare nella vittoria contro la Fiorentina per la salvezza

Da Genova a Firenze con un solo sogno: la salvezza. Questa sera, al Franchi, saranno 2500 i tifosi rossoblù che inciteranno la squadra di Prandelli verso un obiettivo fino ad ora sfumato al Genoa: la permanenza in Serie A.

Come spiega Genova24, i tifosi hanno deciso di mettere da parte lo sciopero del tifo e di esserci contro la Fiorentina nella gara decisiva per la salvezza. I biglietti a disposizione per gli ospiti erano proprio 2500, tutti terminati in poche ore.