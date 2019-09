Genoa, Kouamè è uno dei protagonisti di questo avvio stagionale. La società pensa immediatamente al rinnovo dell’attaccante

Christian Kouamè ha iniziato la stagione come meglio non si poteva, con due gol in altrettante gare contro Roma e Fiorentina. Andreazzoli gli ha trovato la quadra perfetta in coppia col giovane Pinamonti.

Adesso, fa sapere il Secolo XIX, potrebbe arrivare il rinnovo contrattuale per il calciatore, che comprenderebbe anche un ritocco dell’ingaggio.