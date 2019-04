Genoa, Lapadula ritrova il gol dopo quasi un anno in Serie A

L’attaccante del Genoa, Lapadula, ritrova il gol contro la Spal: il rossoblù non andava in rete da quasi un anno

Al 56’ di Spal–Genoa, Gianluca Lapadula ribadisce in rete sotto la traversa dopo che il pallone è rimbalzato sui suoi piedi in area! Con un modo alquanto fortunoso, il centravanti rossoblù ha così trovato il pareggio contro i ferraresi. Un gol che ritrova dopo quasi un anno di astinenza.

L’ultima volta che è andato a segno in Serie A era il 6 maggio dell’anno scorso nella sfida interna contro la Fiorentina, persa per 3-2. In questa stagione, Lapadula non è mai andato a segno prima di oggi. Il centravanti aveva però segnato in Coppa Italia, nella sfida del 2 dicembre scorso contro la Virtus Entella.