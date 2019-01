Genoa-Milan, si attende la decisione dell’Osservatorio. Tifosi pronti allo sciopero

Possibile slittamento d’orario per Genoa-Milan. I rossoblù chiedono lo spostamento in notturna. Tifosi pronti allo sciopero

Nuovo orario per Genoa–Milan? Il match, inizialmente previsto in notturna, è stato anticipato alle ore 15 per problemi di ordine pubblico (si giocherà di lunedì per permettere al Milan di avere un giorno in più di recupero per via della gara di Supercoppa contro la Juventus in programma mercoledì in Arabia Saudita). I tifosi rossoblù insorgono e hanno chiesto lo spostamento della gara in notturna. Dopo la tragedia del Ponte Morandi, le istituzioni politiche genovesi avevano chiesto ai vertici del calcio di non fissare gare gare diurne nei giorni feriali. Così non è successo. Il sindaco Marco Bucci ha chiesto lo spostamento della gara in notturna chiedendo di considerare anche le criticità correlate a questo orario per il quartiere di Marassi (dove abita un decimo della popolazione cittadina) e per la viabilità del capoluogo, in una giornata nella quale fra l’altro è stato proclamato uno sciopero generali dei mezzi pubblici. I tifosi rossoblù sono pronti allo sciopero in caso di conferma dell’orario.

Nelle scorse ore è arrivata la risposta di Gaetano Miccichè: alle richieste del sindaco Bucci: «Mi trovo mio malgrado costretto a rappresentarle come la decisione di anticipare l’orario di disputa della partita, rispetto a quanto inizialmente previsto da questa Lega, sia dipesa esclusivamente da una precisa indicazione pervenuta dalle autorità responsabili della gestione dell’ordine pubblico, cui non abbiamo potuto fare altro che attenerci. Resta inteso, ovviamente, che in caso di modifica di tale orientamento non avremmo problemi a ripristinare quanto da noi originariamente programmato». La risposta dell’Osservatorio è attesa al massimo entro domani mattina.