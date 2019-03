Genoa, scontro Rolon-Lazovic durante l’intervallo! I dettagli

Nel corso dell’intervallo, nello spogliatoio del Genoa ci sarebbe stato uno scambio acceso di battute tra Rolon e Lazovic

Secondo le indiscrezioni che arrivano dal Dacia Arena di Udine, nel corso dell’intervallo della sfida tra Udinese e Genoa, ci sarebbe stato un acceso scambio di battute tra due giocatori dei rossoblù.

Un diverbio decisamente sopra le righe che avrebbe riguardato Lazovic e Rolon. Non sarebbe dunque un caso il fatto che subito dopo l’inizio del secondo tempo i due siano stati sostituiti per far spazio rispettivamente a Bessa e Pandev.