Genoa, tutto su Piccoli: servono le cessioni

Il Genoa punta tutto su Piccoli, ma prima deve cedere per poter inserire l’attaccante dell’Atalanta

Il Genoa punta tutto su Piccoli per l’attacco. Il nodo da scogliere per i rossoblù sono le cessioni. Caicedo ed Ekuban sono in uscita, ma gli ingaggi preoccupano la loro sistemazione.

L’ex Lazio, arrivato come colpo estivo, non ha praticamente mai giocato. Spesso infortunato e mai determinante. La sua uscita potrebbe liberare il posto all’attaccante dell’Atalanta. A riferirlo la Gazzetta dello Sport.