Genoa, salvezza con sudore. Decisivo un successo in trasferta – VIDEO

Il Genoa ottiene una salvezza che sembrava difficilissima. Fondamentale la predominanza contro l’Empoli negli scontri diretti

C’è stato un momento in cui nessuno in casa Genoa credeva più alla salvezza. I tifosi erano rassegnati, i giocatori apparivano poco motivati e non rispondevano agli appelli di mister Prandelli. Il pareggio ottenuto in casa della Fiorentina è, dati alla mano, tra i peggiori incontri disputati dal Genoa. Eppure è valso, grazie alla vittoria dell’Inter, a una permanenza in Serie A che ormai sembrava lontanissima.

Ad aiutare il Grifone in maniera decisiva è stata la vittoria esterna contro l’Empoli (una delle due ottenute in tutta la stagione, l’altra a Frosinone) datata 28 gennaio. Grazie a quel successo i rossoblù sono stati in grado di avere nei confronti dei toscani quell’ipotetico e astratto punto di vantaggio, rivelatosi fondamentale. Salvezza sia, quindi. La speranza di tutti è adesso che si faccia un buon lavoro in estate per non rivivere gli stessi incubi.