Genoa, serve lo slancio finale per salvarsi. Il calendario aiuta

Genoa a un passo dalla zona rossa, fondamentale vincere la prossima partita. Grifone col calendario più agevole rispetto quello dell’Empoli

Un avvio super con Ballardini in panchina e Piatek in attacco. Un esonero non legato a motivi di campo e l’approdo prima di Juric e di Prandelli poi. Il Genoa ha vissuto praticamente tre stagioni in una, e adesso è a un passo dalla zona retrocessione. Con la sconfitta di Bergamo e la vittoria dell’Empoli il vantaggio rossoblù si è assottigliato a un solo punto.

Un aiuto non indifferente può arrivare dal calendario: i liguri affronteranno nella prossima giornata un Cagliari senza troppe pretese, e infine la Fiorentina, ormai in caduta libera. I toscani se la vedranno invece prima col Torino, ancora in corsa per un posto europeo, per poi concludere la stagione a San Siro contro l’Inter.