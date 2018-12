Torino-Genoa, Meitè e uno schema da corner da Mai dire gol – VIDEO

Si sta giocando in questi minuti Torino-Genoa, Meitè protagonista sui social: il suo schema da calcio d’angolo è decisamente non riuscito…

Torino-Genoa, protagonista in avvio il granata Soualiho Meitè, ma non in positivo. Dopo pochi minuti il centrocampista francese si è reso protagonista di uno dei peggiori schemi da calcio d’angolo della stagione, un siparietto che avrebbe avuto grande spazio a Mai dire gol…

Corner dalla sinistra per il Toro, l’ex Monaco va alla battuta ed ha due possibilità per giocare uno schema corto con Iago Falque e Ansaldi nelle vicinanze. Dopo qualche secondo per valutare la situazione, la mezzala di Mazzarri risolve l’enigma e la passa a un calciatore del Genoa! Ecco il video: